Renan Luce – Joue Repenti, Le Pin Galant, Mérignac

Renan Luce – Joue Repenti Vendredi 6 novembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Catégorie 1 : 37€ / Catégorie 2 : 34€ / Tarif réduit : 31€**

« Repenti à vingt ans, c’était mon premier album. Ses treize chansons ont mené leur vie et sont maintenant de vieilles amies à qui je rends visite de temps en temps.

Mais vingt ans ce n’est pas rien, cela mérite de vraies retrouvailles où l’on se serre dans les bras, où l’on s’amuse de ce que l’on est devenu. On y pointera le petit coup de vieux qu’on a pris ici, l’affection que l’on garde là…

Surtout, ce sont des personnages qu’il me tarde de retrouver, des petits court-métrages à faire revivre. Treize chansons que je rejouerai sur scène, dans l’ordre du disque, durant vingt concerts, en quête de celui que j’étais en 2006. Je ne crois pas m’être trop trahi, mais suis prêt à me repentir de nouveau. » – Renan Luce

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com

Le retour de l’album culte en concert ! Renan Luce Spectacel