Renan Luce – Renan Luce joue « Repenti » Salle Paul-Fort Nantes
jeudi 10 décembre 2026 · Salle Paul-Fort · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-10 20:30 – 22:00
Gratuit : non 35€ Tout public
Avec les titres La Lettre, Les Voisines ou Repenti, l’album est certifié Disque de Diamant en 2008. Ses treize chansons ont mené leur vie et sont maintenant de vieilles amies à qui Renan Luce rend visite de temps en temps. « Ce sont des personnages qu’il me tarde de retrouver, des petits courtmétrages à faire revivre. Treize chansons que je rejouerai sur scène, dans l’ordre du disque, durant vingt concerts, en quête de celui que j’étais en 2006. Je ne crois pas m’être trop trahi, mais suis prêt à me repentir de nouveau. » Pour fêter ces retrouvailles, La Bouche d’Air l’accueille pour l’une de ces 20 dates !
Salle Paul-Fort Nantes 44000
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