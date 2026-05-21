Renaud Capuçon et Martha Argerich Halle aux Grains Toulouse

Sur scène, voici deux immenses artistes dont on perçoit immédiatement la complicité artistique : Martha Argerich et Renaud Capuçon. Leur présence et leur musicalité fascinent. Qu’ils abordent le répertoire classique ou bien les œuvres du 20e siècle, ils interprètent la musique avec autant de passion que de liberté.

PROGRAMME :

PROKOFIEV : Sonate pour violon et piano n°2

SCHUMANN : Sonate pour violon et piano n°1

BEETHOVEN : Sonate pour violon et piano n°9 « À Kreutzer »