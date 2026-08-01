UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montpellier

RENCARD DE BIIVERS Montpellier

vendredi 14 août 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Adresse
48 BIS Rue Roucher
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif

Montpellier

RENCARD DE BIIVERS

48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Le Rencard de Biivers, c’est l’occasion de rencontrer les créateurs de la boutique, découvrir les nouvelles collections et partager un moment convivial en discutant de différentes passions.
Le Rencard de Biivers, c’est l’occasion de rencontrer les créateurs de la boutique, découvrir les nouvelles collections et partager un moment convivial en discutant de différentes passions.

C’est aussi le moment idéal pour discuter voyages et bons plans tout en partageant un petit apéro convivial.

Concept Store Le Repaire de Biivers
48 bis rue Roucher, Montpellier

Contact Tsiky
Téléphone 07 67 29 07 07
Email biivers.fr@gmail.com   .

48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07  biivers.fr@gmail.com

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English :

The Biivers Get-Together is an opportunity to meet the shop’s designers, discover the new collections, and enjoy a friendly get-together while chatting about various interests.

L’événement RENCARD DE BIIVERS Montpellier a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 OT MONTPELLIER

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