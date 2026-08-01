RENCARD DE BIIVERS Montpellier
vendredi 14 août 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
RENCARD DE BIIVERS
48 BIS Rue Roucher Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Le Rencard de Biivers, c’est l’occasion de rencontrer les créateurs de la boutique, découvrir les nouvelles collections et partager un moment convivial en discutant de différentes passions.
Le Rencard de Biivers, c’est l’occasion de rencontrer les créateurs de la boutique, découvrir les nouvelles collections et partager un moment convivial en discutant de différentes passions.
C’est aussi le moment idéal pour discuter voyages et bons plans tout en partageant un petit apéro convivial.
Concept Store Le Repaire de Biivers
48 bis rue Roucher, Montpellier
Contact Tsiky
Téléphone 07 67 29 07 07
Email biivers.fr@gmail.com .
48 BIS Rue Roucher Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 67 29 07 07 biivers.fr@gmail.com
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English :
The Biivers Get-Together is an opportunity to meet the shop’s designers, discover the new collections, and enjoy a friendly get-together while chatting about various interests.
L’événement RENCARD DE BIIVERS Montpellier a été mis à jour le 2026-07-31 par 34 OT MONTPELLIER
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