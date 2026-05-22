Mulhouse

Rencard des amis du musée

17 rue de la Mertzau Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-10-04 11:30:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04

Chaque premier dimanche du mois, les passionnés de belles mécaniques ont rendez-vous au Musée national de l’Automobile pour une rencontre dédiée aux voitures anciennes, organisée par l’Association Internationale des Amis du Musée.

Que vous veniez exposer votre voiture ou simplement admirer ces modèles chargés d’histoire, profitez d’un moment convivial au plus près de véritables trésors roulants.

Les participants avec véhicule accèdent au site par le 198 avenue de Colmar, où un contrôle sera effectué. Les visiteurs entrent par le parking du musée, au 17 rue de la Mertzau à Mulhouse. L’accès est gratuit. 0 .

17 rue de la Mertzau Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 96 19 13 info@museedelauto.org

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English :

L’événement Rencard des amis du musée Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace