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AGENDA · Lille

Rencard du climat (lieu à confirmer), Tok’Ici, Lille

mardi 20 octobre 2026 · Tok'Ici · Lille

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Lieu
Tok'Ici
Adresse
173 Rue des Bois Blancs, 59000 Lille
Ville
59000 Lille
Département
Nord
Tarif
entrée libre

Rencard du climat (lieu à confirmer) Mardi 20 octobre, 19h00 Tok’Ici Nord

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T19:00:00+02:00 – 2026-10-20T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-20T19:00:00+02:00 – 2026-10-20T21:00:00+02:00

Tok’Ici 173 Rue des Bois Blancs, 59000 Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France
Temps de rencontre pour ceux qui s’investissent ou veulent s’investir en faveur de l’environnement

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