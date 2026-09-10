Rencard du climat (lieu à confirmer), Tok’Ici, Lille

Informations pratiques

Rencard du climat (lieu à confirmer) Mardi 20 octobre, 19h00 Tok’Ici Nord

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T19:00:00+02:00 – 2026-10-20T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-20T19:00:00+02:00 – 2026-10-20T21:00:00+02:00

Tok’Ici 173 Rue des Bois Blancs, 59000 Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France

Temps de rencontre pour ceux qui s’investissent ou veulent s’investir en faveur de l’environnement