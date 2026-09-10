AGENDA · Lille
Rencard du climat (lieu à confirmer), Tok’Ici, Lille
mardi 20 octobre 2026 · Tok'Ici · Lille
Informations pratiques
Rencard du climat (lieu à confirmer) Mardi 20 octobre, 19h00 Tok’Ici Nord
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T19:00:00+02:00 – 2026-10-20T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-20T19:00:00+02:00 – 2026-10-20T21:00:00+02:00
Tok’Ici 173 Rue des Bois Blancs, 59000 Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France
Temps de rencontre pour ceux qui s’investissent ou veulent s’investir en faveur de l’environnement
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