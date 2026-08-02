Rencontre à l’Académie du climat : La littérature par temps de crise Académie du climat Paris

Informations pratiques

Pour répondre à cette question, la Fondation Catherine Gide propose un événement en trois temps (table ronde, lectures musicales et remise du Prix Gide 2026) — permettant de relire André Gide comme un auteur ayant fondé sa puissance d’action sur une écologie de l’attention, pour venir à la rencontre d’écrivains contemporains qui font œuvre de résistance face au chaos : Camille Ammoun, Michaël Ferrier, Dieudonné Niangouna, Jean-Luc Raharimanana et Mathieu Simonet.

Table ronde — « CLIMAT, COLLECTIF ET CRÉATION » (17h-18h30)

Un temps pour débattre et discuter : modérée par Elara Bertho, spécialiste des littératures d’Afrique, la table ronde fera dialoguer

Camille Ammoun, politologue, urbaniste et auteur témoin de l’explosion du port de Beyrouth et de la guerre au Liban,

Michaël Ferrier, “écrivain sismographe” (auteur de Fukushima, récit d’un désastre,Notre ami l’atome…),

Dieudonné Niangouna, auteur et metteur en scène engagé face aux ravages de la guerre civile au Congo,

Jean-Luc Raharimanana, écrivain et musicien penché sur les terres blessées de Madagascar,

Mathieu Simonet, juriste et écrivain mêlant aux catastrophes intimes le problème du bouleversement des phénomènes naturels par les activités humaines (La Fin des nuages).

Prononcer aujourd’hui le mot « climat », c’est déjà parler de catastrophe, et c’est aussi annoncer une expérience nécessairement collective, à la fois morale et atmosphérique. Dans quel climat vivons-nous ? Sous quelle inclinaison (klima) écrivons-nous ? Alors que la crise a un pouvoir sidérant, les auteurs invités s’emparent de la langue comme d’une possibilité de se réapproprier un territoire « catastrophé ». Pour évoluer vers des possibles là où l’impensable est arrivé, l’invention de concepts s’impose : la « demi-vie » de Michaël Ferrier, la « subsidence » de Camille Ammoun, le « théâtre du vivant » de Dieudonné Niangouna…

Le programme de cette soirée fera se rencontrer les auteurs, le collectif lauréat du Prix Gide 2026 et le public : comment faire advenir une œuvre commune dans un monde fragilisé ?

Performances littéraires et musicales — « LE CHOEUR DES VIVANTS » (18h30-19h)

Un temps pour jouer, réfléchir et apprécier : imaginées par Michaël Ferrier, Jean-Luc Rahamarinana et Mathieu Simonet, les performances feront entendre les voix et les textes des auteurs invités, avec la participation du public.

PRIX GIDE DU CONTEMPORAIN CAPITAL (19h)

Un temps pour découvrir, reconnaître et célébrer : le Prix Gide révélera le lauréat de sa deuxième édition. Il sera remis à un collectif interdisciplinaire dont l’œuvre a été considérée par le jury comme majeure pour vivre et penser le temps présent.

APÉRO ! (20h)

Un temps pour souffler et se rencontrer ? La Buvette de l’Académie du Climat est ouverte jusqu’à 23h30 !

La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux, avec des options végan et sans gluten, cuisinés par Yes We Camp. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

Quel rôle jouent la littérature et la création collective par temps de catastrophes et de guerres, de crise climatique et de pandémies planétaires qui semblent épuiser l’ensemble du vivant ?

Le jeudi 03 septembre 2026

de 17h00 à 22h00

gratuit

Gratuit, inscription recommandée

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-03T20:00:00+02:00

fin : 2026-09-04T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-03T17:00:00+02:00_2026-09-03T22:00:00+02:00

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris



Afficher la carte du lieu Académie du climat et trouvez le meilleur itinéraire

