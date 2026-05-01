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Rencontre art-thérapie Médiathèque Loctudy

Rencontre art-thérapie Médiathèque Loctudy mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 71 Rue Sébastien Guiziou

Ville : 29750 Loctudy

Département : Finistère

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Tarif :

Loctudy

Rencontre art-thérapie

Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Rencontre avec Dominique Vernaton, art-thérapeute à
la médiathèque   .

Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 98 57 

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English : Rencontre art-thérapie

L’événement Rencontre art-thérapie Loctudy a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Destination Pays Bigouden

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