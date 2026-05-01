Rencontre art-thérapie Médiathèque Loctudy
Rencontre art-thérapie Médiathèque Loctudy mercredi 13 mai 2026.
Loctudy
Rencontre art-thérapie
Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Rencontre avec Dominique Vernaton, art-thérapeute à
la médiathèque .
Médiathèque 71 Rue Sébastien Guiziou Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 98 57
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English : Rencontre art-thérapie
L’événement Rencontre art-thérapie Loctudy a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Destination Pays Bigouden
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