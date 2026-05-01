Téléthon Rando gourmande Rue Beau Rivage Loctudy
Téléthon Rando gourmande Rue Beau Rivage Loctudy vendredi 8 mai 2026.
Loctudy
Téléthon Rando gourmande
Rue Beau Rivage Parking des Sables blancs Loctudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Dans le cadre du Téléthon, le FAR organise une randonnée gourmande au départ du manoir de Kerenez.
Café d’accueil Parking des sables blancs 29750 Loctudy
==> Stationnement Parking des Sables Blancs Loctudy
Brunch surprise au Parking de Kerloch en Loctudy
Plat chaud au Manoir de Kerhoas en Plobannalec-Lesconil
Dessert, café et boissons sur le site de départ Parking des Sables Blancs à Loctudy
MISE A JOUR inscriptions cloturées .
Rue Beau Rivage Parking des Sables blancs Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 01 18 11 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Téléthon Rando gourmande
L’événement Téléthon Rando gourmande Loctudy a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Destination Pays Bigouden
À voir aussi à Loctudy (Finistère)
- Conférence Les mots bretons dans la langue française Salle polyvalente Loctudy 23 mai 2026
- Fêtes maritimes de l’Odet Départ Loctudy 23 mai 2026
- Club ciné Médiathèque Loctudy 27 mai 2026
- Concert Les mardis de l’orgue de l’église Saint-Tudy Rue de Poulpeye Loctudy 7 juillet 2026
- Concours de châteaux de sable pour enfants Rue de Langoz Loctudy 16 juillet 2026