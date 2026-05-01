Téléthon Rando gourmande Rue Beau Rivage Loctudy

Loctudy

Téléthon Rando gourmande

Rue Beau Rivage Parking des Sables blancs Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Dans le cadre du Téléthon, le FAR organise une randonnée gourmande au départ du manoir de Kerenez.

Café d’accueil Parking des sables blancs 29750 Loctudy

==> Stationnement Parking des Sables Blancs Loctudy

Brunch surprise au Parking de Kerloch en Loctudy

Plat chaud au Manoir de Kerhoas en Plobannalec-Lesconil

Dessert, café et boissons sur le site de départ Parking des Sables Blancs à Loctudy

MISE A JOUR inscriptions cloturées .

Rue Beau Rivage Parking des Sables blancs Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 01 18 11 74

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English : Téléthon Rando gourmande

L’événement Téléthon Rando gourmande Loctudy a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Destination Pays Bigouden