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Téléthon Rando gourmande Rue Beau Rivage Loctudy

Téléthon Rando gourmande Rue Beau Rivage Loctudy vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Rue Beau Rivage

Adresse : Parking des Sables blancs

Ville : 29750 Loctudy

Département : Finistère

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif :

Loctudy

Téléthon Rando gourmande

Rue Beau Rivage Parking des Sables blancs Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Dans le cadre du Téléthon, le FAR organise une randonnée gourmande au départ du manoir de Kerenez.

Café d’accueil Parking des sables blancs 29750 Loctudy
==> Stationnement Parking des Sables Blancs Loctudy
Brunch surprise au Parking de Kerloch en Loctudy
Plat chaud au Manoir de Kerhoas en Plobannalec-Lesconil
Dessert, café et boissons sur le site de départ Parking des Sables Blancs à Loctudy

MISE A JOUR inscriptions cloturées   .

Rue Beau Rivage Parking des Sables blancs Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 6 01 18 11 74 

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English : Téléthon Rando gourmande

L’événement Téléthon Rando gourmande Loctudy a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Destination Pays Bigouden

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