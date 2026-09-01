Rencontre auteur avec J.Paul Carrière autour de son roman Renaissance Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette

Informations pratiques

Villebois-Lavalette

Rencontre auteur avec J.Paul Carrière autour de son roman Renaissance

Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Rencontre avec Jean-Paul Carrière, professeur émérite pour échanger autour de son premier roman Renaissance qui aborde la revitalisation des petites communes rurales. Séance de dédicace sur place.

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Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr

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English :

A meeting with Jean-Paul Carrière, professor emeritus, to discuss his first novel, Renaissance, which explores the revitalization of small rural communities. Book signing on site.

L’événement Rencontre auteur avec J.Paul Carrière autour de son roman Renaissance Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du Sud Charente