Rencontre auteur avec J.Paul Carrière autour de son roman Renaissance Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette
vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque intercommunale La Caravelle · Villebois-Lavalette
Informations pratiques
Villebois-Lavalette
Rencontre auteur avec J.Paul Carrière autour de son roman Renaissance
Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Rencontre avec Jean-Paul Carrière, professeur émérite pour échanger autour de son premier roman Renaissance qui aborde la revitalisation des petites communes rurales. Séance de dédicace sur place.
.
Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A meeting with Jean-Paul Carrière, professor emeritus, to discuss his first novel, Renaissance, which explores the revitalization of small rural communities. Book signing on site.
L’événement Rencontre auteur avec J.Paul Carrière autour de son roman Renaissance Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du Sud Charente
À voir aussi à Villebois-Lavalette (Charente)
- Vide dressing Papote Café Villebois-Lavalette 12 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite du village de Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine visite du château de Villebois-Lavalette Villebois-Lavalette 19 septembre 2026
- Atelier Médiathèque La Caravelle Minecraft Médiathèque La Caravelle Villebois-Lavalette 23 septembre 2026
- Exposition escale autour du monde en Polynésie à la médiathèque La Caravelle Villebois-Lavalette 1 octobre 2026