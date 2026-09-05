Rencontre autour de Joss Baselli, Cité de l’accordéon et des patrimoines, Tulle

Informations pratiques

Rencontre autour de Joss Baselli Samedi 19 septembre, 15h00 Cité de l’accordéon et des patrimoines Corrèze

Gratuit. Sur réservation. Accès par l’auditorium de la Cité, entrée avenue Raymond Poincaré.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Nous célébrons, aux côtés de l’UNAF (Union nationale des accordéonistes de France) et de Pascal Baselli, fils de l’artiste, le centenaire de la naissance de Joss Baselli, musicien à la carrière exceptionnelle.

Le temps d’un après-midi, Sébastien Farge donnera la parole à huit musiciens : Jean-Pierre Aigeldinger, Christiane Bonnay, Max Bonnay, Thierry Bouchet, Philippe Coudert, Gérard Luc, Philippe Portejoie et Sergo Tomassi. Ils se succéderont pour raconter leurs souvenirs, partager leurs anecdotes et évoquer la place que Joss Baselli a occupée dans leur vie et leur carrière. Autant de récits qui feront écho à l’exposition « Joss Baselli – Mille vies ».

La rencontre s’achèvera bien sûr en musique, avec un concert de Max Bonnay revisitant le répertoire de Joss Baselli.

Accès aux évènements dans la limite des places disponibles

Cité de l’accordéon et des patrimoines Place Maschat, 19000 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 20 28 28 https://citedelaccordeon.com/ https://www.instagram.com/citedelaccordeon/;https://www.facebook.com/citedelaccordeon Au cœur du centre historique de Tulle, la cité de l’accordéon et des patrimoines est installée dans le bâtiment de l’ancienne Banque de France, entièrement transformé pour accueillir collections et visiteurs. Plus qu’un musée, la cité est un lieu de découverte et de partage autour de l’histoire et des savoir-faire de la ville.

Trois parcours permanents s’offrent aux visiteurs entre découverte de l’accordéon, dentelle en poinct de Tulle et histoire de la Manufacture d’armes. Nous recommandons aux visiteurs de stationner au parking Saint-Pierre situé à 10 minutes à pied de la cité. Parking gratuit le samedi, fermé le dimanche.

En se garant au parking Saint-Pierre, deux heures de stationnement vous sont offertes. Ne pas oublier d’emporter avec vous votre ticket de parking pour le valider sur la borne située à l’accueil de la cité.

Autre solution de stationnement : la place Martial Brigouleix, avec sa gratuité pendant deux heures une fois par jour et par véhicule, est à seulement 11 minutes à pied de la cité.

Nous célébrons, aux côtés de l’UNAF (Union nationale des accordéonistes de France) et de Pascal Baselli, fils de l’artiste, le centenaire de la naissance de Joss Baselli, musicien à la carrière temps…

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