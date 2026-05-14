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Rencontre autour de la broderie d’art Boutique Broderie Plaisir Rennes

Rencontre autour de la broderie d’art Boutique Broderie Plaisir Rennes

Rencontre autour de la broderie d’art Boutique Broderie Plaisir Rennes mardi 2 juin 2026.

Lieu : Boutique Broderie Plaisir

Adresse : 28 Rue Saint Louis

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille et Villaine

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00

Heure de fin : 18:30

Tarif : Variable

Dans le cadre de notre boutique éphémère dédiée à la broderie d’art, du 2 au 6 juin à Rennes, nous organisons des ateliers de broderie, destinées aux débutants comme aux brodeurs confirmés.
Tous les détails sur le site www.broderieplaisir.art

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