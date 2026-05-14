Rencontre autour de la broderie d’art Boutique Broderie Plaisir Rennes
Rencontre autour de la broderie d’art Boutique Broderie Plaisir Rennes mardi 2 juin 2026.
Dans le cadre de notre boutique éphémère dédiée à la broderie d’art, du 2 au 6 juin à Rennes, nous organisons des ateliers de broderie, destinées aux débutants comme aux brodeurs confirmés.
Tous les détails sur le site www.broderieplaisir.art
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