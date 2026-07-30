Rencontre autour de l’histoire de la photographie Place de Gaulle Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Cherbourg-en-Cotentin

Rencontre autour de l’histoire de la photographie

Place de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19

L’artothèque organise une rencontre publique sur le thème du patrimoine photographique. A l’heure ou ce médium célèbre ses deux cents ans d’existence, il paraît important de revenir sur une technique marquante de l’histoire de la photographie argentique le collodion humide. Grâce à l’expertise du cherbourgeois Norbert Hardi nous découvrirons les spécificités et les limites de ce procédé chimique en usage dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Place de Gaulle Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 38 artotheque@cherbourg.fr

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English : Rencontre autour de l’histoire de la photographie

L’événement Rencontre autour de l’histoire de la photographie Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin