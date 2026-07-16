Rencontre autour des lauréats 2026 du Prix Photo Sociale (Festival MAP / Toulouse), Le Château d’Eau, Toulouse
samedi 12 septembre 2026 · Le Château d'Eau · Toulouse
Informations pratiques
Rencontre autour des lauréats 2026 du Prix Photo Sociale (Festival MAP / Toulouse) Samedi 12 septembre, 18h00 Le Château d’Eau Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-12T18:00:00+02:00 – 2026-09-12T19:30:00+02:00
Rencontre autour des lauréats 2026 du Prix Photo Sociale (Festival MAP – Toulouse)
Derrière les chiffres de la pauvreté en France — neuf millions de personnes touchées, deux millions dans l’extrême dénuement et plus de 300 000 à la rue — se cache une réalité humaine, souvent occultée par l’habitude et l’indifférence. Pour contrer ce silence visuel, il est vital de raviver les consciences et de redonner de la dignité à ces visages ignorés.
Discussion autour du travail des 3 lauréats 2026
– Grand Prix Photo Sociale 2026 • François Le Guen : La longue saison.
Le lauréat documente le quotidien de personnes exclues qui ont trouvé un lieu pour se reconstruire.
– Prix Spécial du jury Photo sociale • Naïma Lecomte : Faucon
La photographe raconte le quotidien d’adolescents issus de l’aide sociale à l’enfance qui sont accompagnés dans une bergerie en milieu rural.
– Prix Nouveau Regard Photo Sociale • Valérie Horwitz : In Between
Valérie Horwitz a réalisé un travail avec des jeunes filles incarcérées, qui tentent d’exprimer leurs sentiments dans un lieu de privation de liberté.
En fondant le Prix Photo Sociale, l’ambition était claire : faire de la photographie un pont vers l’engagement solidaire. Ce prix invite à s’arrêter sur les réalités de la précarité et de la vulnérabilité. Une image forte a ce pouvoir unique : elle questionne, elle dérange parfois, mais elle touche toujours au cœur. Nous continuons, année après année, à valoriser le travail de photographes engagés qui documentent avec pudeur et sensibilité ces humanités fragiles.
Le Château d’Eau Place Laganne, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 0534245235 https://chateaudeau.toulouse.fr La galerie Le Château d’Eau est un lieu d’expositions et d’événements de photographie à Toulouse.
Rencontre autour des lauréats 2026 du Prix Photo Sociale (Festival MAP – Toulouse)
© François Le Guen
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