Rencontre autour des plantes médicinales L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans

Ornans

Rencontre autour des plantes médicinales

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 13:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Un samedi par mois, retrouvez Axelle Rocoulet (cueilleuse de plantes aromatiques et médicinales, herbaliste) à L’îlot !

Elle répondra a` vos questions sur les plantes me´dicinales (utilisation, phytothe´rapie, aromathe´rapie…) et pourra vous conseiller en soins naturels. .

L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com

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English : Rencontre autour des plantes médicinales

L’événement Rencontre autour des plantes médicinales Ornans a été mis à jour le 2026-04-24 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)