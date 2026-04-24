Rencontre autour des plantes médicinales L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans
Rencontre autour des plantes médicinales L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel Ornans samedi 23 mai 2026.
Ornans
Rencontre autour des plantes médicinales
L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 13:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Un samedi par mois, retrouvez Axelle Rocoulet (cueilleuse de plantes aromatiques et médicinales, herbaliste) à L’îlot !
Elle répondra a` vos questions sur les plantes me´dicinales (utilisation, phytothe´rapie, aromathe´rapie…) et pourra vous conseiller en soins naturels. .
L’îlot magasin, café, cantine, lieu culturel 8 Place Gustave Courbet Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 59 76 79 lilot.ornans@gmail.com
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English : Rencontre autour des plantes médicinales
L’événement Rencontre autour des plantes médicinales Ornans a été mis à jour le 2026-04-24 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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