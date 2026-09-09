Rencontre autour du don d’organe, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Rencontre autour du don d’organe Jeudi 15 octobre, 17h00 Bibliothèque de l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T17:00:00+02:00 – 2026-10-15T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-15T17:00:00+02:00 – 2026-10-15T19:00:00+02:00

Rencontre autour du don d’organes

Sauver des vies en offrant la sienne après la mort : une décision simple, immense et généreuse. Derrière chaque greffe se cache une histoire bouleversante.

Guillaume, greffé du foie : « Sans ce don, je ne serais plus là aujourd’hui. »

Gaëlle, greffée du cœur après une mort subite : « C’est une renaissance totale, je vis enfin pleinement. »

Éric, deux greffes de rein : « J’ai retrouvé un avenir serein grâce à mon frère et à un inconnu. »

Yves, après 5 ans d’attente : « Une résurrection. Merci au donneur anonyme. » Chaque greffe, c’est une seconde chance offerte, une vie rendue, une gratitude infinie.

En 2026, plus de 22 000 personnes attendent encore en France. Parler du don d’organes avec ses proches, c’est déjà sauver des vies.

Venez en discuter, poser vos questions, partager vos émotions.

Ensemble, faisons grandir ce geste d’amour ultime. (198 caractères espaces compris)

Bibliothèque de l’Alcazar 58 cours Belsunce 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Événement des bibliothèques de Marseille