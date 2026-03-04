Rencontre autour du fil, Espace la Fare Alais, Saint-Martin-de-Valgalgues

Rencontre autour du fil Dimanche 29 mars, 10h00 Espace la Fare Alais Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T10:00:00+02:00 – 2026-03-29T16:00:00+02:00

Fin : 2026-03-29T10:00:00+02:00 – 2026-03-29T16:00:00+02:00

Organisée par l’association Créa Déco.

Espace la Fare Alais 102 avenue Marcel Paul, 30520 Saint-Martin-de-Valgalgues Saint-Martin-de-Valgalgues 30520 Gard Occitanie

Exposition de créations et vente de fournitures.