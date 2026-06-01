Rencontre autour du livre Tripoli , au Livre en Fête à Figeac Figeac
Rencontre autour du livre Tripoli , au Livre en Fête à Figeac Figeac jeudi 18 juin 2026.
Figeac
Rencontre autour du livre Tripoli , au Livre en Fête à Figeac
27 rue othabadial Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:30:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Mathieu Grenet, maître de conférences en histoire à l’université Toulouse-Jean Jaurès, présente l’ouvrage Tripoli, tribulations et aventures d’une captive dans une cité corsaire d’Antoine Quartier, publié aux éditions Anacharsis
Mathieu Grenet, maître de conférences en histoire à l’université Toulouse-Jean Jaurès, présente l’ouvrage Tripoli, tribulations et aventures d’une captive dans une cité corsaire d’Antoine Quartier, publié aux éditions Anacharsis. Cette rencontre littéraire permet de découvrir un récit historique autour de la Méditerranée et des captivités dans les cités corsaires.
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27 rue othabadial Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 43 11 lelivreenfete@orange.fr
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English :
Mathieu Grenet, lecturer in history at Toulouse-Jean Jaurès University, presents the book Tripoli, tribulations et aventures d?une captive dans une cité corsaire by Antoine Quartier, published by Anacharsis
L’événement Rencontre autour du livre Tripoli , au Livre en Fête à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Figeac
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