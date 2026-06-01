Rencontre autour du livre Tripoli , au Livre en Fête à Figeac Figeac jeudi 18 juin 2026.

Figeac

Rencontre autour du livre Tripoli , au Livre en Fête à Figeac

27 rue othabadial Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Mathieu Grenet, maître de conférences en histoire à l’université Toulouse-Jean Jaurès, présente l’ouvrage Tripoli, tribulations et aventures d’une captive dans une cité corsaire d’Antoine Quartier, publié aux éditions Anacharsis

Mathieu Grenet, maître de conférences en histoire à l’université Toulouse-Jean Jaurès, présente l’ouvrage Tripoli, tribulations et aventures d’une captive dans une cité corsaire d’Antoine Quartier, publié aux éditions Anacharsis. Cette rencontre littéraire permet de découvrir un récit historique autour de la Méditerranée et des captivités dans les cités corsaires.

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27 rue othabadial Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 43 11 lelivreenfete@orange.fr

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English :

Mathieu Grenet, lecturer in history at Toulouse-Jean Jaurès University, presents the book Tripoli, tribulations et aventures d?une captive dans une cité corsaire by Antoine Quartier, published by Anacharsis

L’événement Rencontre autour du livre Tripoli , au Livre en Fête à Figeac Figeac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Figeac