Rencontre autour du Môle, médiathèque Henri Briffod, Bonneville

Informations pratiques

Rencontre autour du Môle Samedi 19 septembre, 18h00 médiathèque Henri Briffod Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Le Môle, une montagne vivante

À travers son livre À Môle, Vincent Metral dresse le portrait sensible de cette montagne emblématique du Faucigny, façonnée par celles et ceux qui la vivent, la préservent et la font découvrir. Une rencontre avec l’auteur, suivie d’une séance de dédicaces, pour porter un nouveau regard sur ce patrimoine naturel et humain. Entrée libre.

Médiathèque Henri Briffod – 04 50 97 26 94

médiathèque Henri Briffod 55 Rue du Carroz, 74130 Bonneville Bonneville 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 97 26 94

Le Môle, une montagne vivante

©vincentmétral