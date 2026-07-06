Rencontre autour du recueil de poésie taïwanaise « Les Joues en feu » Bibliothèque Benoîte Groult Paris
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque Benoîte Groult · Paris
Informations pratiques
Au
printemps 1933, quatre jeunes poètes de Tainan fondent une revue artisanale au
nom évocateur : Le
Moulin. Nourris de littérature mondiale à travers la langue
japonaise, ils inventent une poésie nouvelle, audacieuse et profondément
moderne.
Leur
ambition ? Réinventer la création littéraire à Taïwan, loin des discours
politiques dominants, en explorant une écriture libre, inventive et pleine de mystère.
Aujourd’hui, près d’un siècle plus tard, ces textes fascinants nous parviennent enfin, présentés dans le recueil Les joues en feu : les poèmes du Moulin, (éd. Circé), grâce au travail éditorial d’Isabelle Rabut et Angel Pino, et au travail de traduction de Makiko Andro-Ueda et Makiko Nakazato.
Une redécouverte exceptionnelle qui prolonge
le parcours de ces poètes, récemment mis en lumière par le documentaire Promeneur comme un dimanche, réalisé par Huang Ya-li.
Isabelle
Rabut est une sinologue spécialiste de la littérature chinoise et taiwanaise modernes et contemporaines. Elle a exercé plusieurs responsabilités à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) : d’abord directrice du Centre d’études chinoises de 2005 à 2009, elle a par la suite dirigé le département Chine (de 2007 à 2009), puis l’unité ASIEs de 2010 à 2013. Professeur émérite de littérature chinoise moderne à l’Inalco, elle est également traductrice de nombreux écrivains chinois et taïwanais modernes. Depuis 1997, elle dirige la collection « Lettres chinoises » des éditions Actes Sud et a co-fondé la collection itinérante « Lettres taïwanaises ».
Makiko Andro-Ueda est docteur ès lettres en littérature française et maître de conférences en littérature japonaise moderne à l’Inalco. Elle est représentante du « projet poésie moderne et contemporaine » du Centre d’études japonaises (CEJ) de l’Inalco. Elle a co-dirigé l’ouvrage Poésie brève et temporalité (éd. Presses universitaire du Septentrion, 2017) et traduit plusieurs auteurs japonais.
Retrouvez tous les évènements gratuits sur inscription de la bibliothèque Benoîte Groult.
Dans le cadre du temps fort « Biblis en folie », partez à la rencontre des poètes de la société du Moulin. À travers leurs textes singuliers, empreints de surréalisme, ils renouvellent la poésie taïwanaise et révèlent, en filigrane, toute la complexité d’une époque où l’île était une colonie du Japon.
Le vendredi 02 octobre 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Réservation sur place, par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-02T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-02T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-02T19:00:00+02:00_2026-10-02T20:30:00+02:00
Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr
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