Rencontre autour d’un livre Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20 20:00:00
2026-08-20
Cindy Biesse, auteure de Gardiennes de vie (2026) sur des femmes du Plateau en résistance civile.
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org
English :
Cindy Biesse, author of Gardiennes de vie (2026) about Plateau women in civil resistance.
