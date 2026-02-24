Rencontre autour d’un livre Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon

Rencontre autour d’un livre

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2026-08-20 18:30:00

fin : 2026-08-20 20:00:00

2026-08-20

Cindy Biesse, auteure de Gardiennes de vie (2026) sur des femmes du Plateau en résistance civile.

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org

English :

Cindy Biesse, author of Gardiennes de vie (2026) about Plateau women in civil resistance.

