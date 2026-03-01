Rencontre avec Anne Bourassé LANNEMEZAN Lannemezan

Rencontre avec Anne Bourassé

LANNEMEZAN Au cinéma du Grand Rio Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Anne Bourrassé présentera son ouvrage Les Refusées dans lequel l’autrice enquête sur l’effacement de la femme dans le monde de l’art à travers l’histoire et encore maintenant. Une rencontre qui promet d’être passionnante et de remettre enfin les Femmes au rang qu’elles méritent.

A la suite de la rencontre, un pot de l’amitié vous sera proposé par l’association des Ami.e.s du Vent des Mots

.

LANNEMEZAN Au cinéma du Grand Rio Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Anne Bourrassé will present her book Les Refusées , in which the author investigates the erasure of women in the art world throughout history and even today. It promises to be a fascinating encounter that will finally restore women to the position they deserve.

A pot de l’amitié will be offered by the Ami.e.s du Vent des Mots association

L’événement Rencontre avec Anne Bourassé Lannemezan a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65