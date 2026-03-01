Rencontre avec Anne Bourassé LANNEMEZAN Lannemezan
Anne Bourrassé présentera son ouvrage Les Refusées dans lequel l’autrice enquête sur l’effacement de la femme dans le monde de l’art à travers l’histoire et encore maintenant. Une rencontre qui promet d’être passionnante et de remettre enfin les Femmes au rang qu’elles méritent.
A la suite de la rencontre, un pot de l’amitié vous sera proposé par l’association des Ami.e.s du Vent des Mots
LANNEMEZAN Au cinéma du Grand Rio Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 55 46
English :
Anne Bourrassé will present her book Les Refusées , in which the author investigates the erasure of women in the art world throughout history and even today. It promises to be a fascinating encounter that will finally restore women to the position they deserve.
A pot de l’amitié will be offered by the Ami.e.s du Vent des Mots association
