Rencontre avec Annelise Landureau autour de l’exposition et du livre « Les plaisirs et les jours, Fouras : leur été 1900 », Médiathèque de Rochefort, Rochefort

Informations pratiques

Rencontre avec Annelise Landureau autour de l’exposition et du livre « Les plaisirs et les jours, Fouras : leur été 1900 » Samedi 12 septembre, 15h00 Médiathèque de Rochefort Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire d’un photographe anonyme Rochefortais et percez le mystère des habitants de la Villa Monsanson de Fouras, en 1900…

Présentation du livre dédié à l’exposition « Les plaisirs et les jours, Fouras, leur été 1900 », installée Place Carnot, à Fouras-les-Bains jusqu’au 20 septembre, à partir des fonds de la Médiathèque et du Service historique de la Défense de Rochefort.

Rencontre avec l’auteure Annelise Landureau, animée par Véronique Maumy.

En présence de :

– Marie Chouleur, Conservatrice en chef du patrimoine au Service historique de la Défense (SHD)à Rochefort, qui interviendra sur les fonds photographiques et les ressources présentes au SHD.

– Agnès Lumineau, pour la Médiathèque de Rochefort

Médiathèque de Rochefort Corderie royale, rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 82 66 00 https://mediatheques.agglo-rochefortocean.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61565966526347 Consultation et prêt d’ouvrages, consultation des fonds patrimoniaux. Animations, expositions. Horaires :

Mardi : 13h30-18h / Mercredi 10h-18h/ Jeudi 13h30-18h/ Vendredi 12h-19h / Samedi 10h-18h

Parking

Ligne urbaine D ; arrêt Corderie Royale

Plongez dans l’histoire d’un photographe anonyme Rochefortais et percez le mystère des habitants de la Villa Monsanson de Fouras, en 1900…

©Médiathèque de Rochefort ©La Drôlesse à Fouras