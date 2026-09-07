UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rochefort

Rencontre avec Annelise Landureau autour de l’exposition et du livre « Les plaisirs et les jours, Fouras : leur été 1900 », Médiathèque de Rochefort, Rochefort

samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque de Rochefort · Rochefort

Rencontre avec Annelise Landureau autour de l’exposition et du livre « Les plaisirs et les jours, Fouras : leur été 1900 », Médiathèque de Rochefort, Rochefort

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de Rochefort
Adresse
Corderie royale, rochefort
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime

Rencontre avec Annelise Landureau autour de l’exposition et du livre « Les plaisirs et les jours, Fouras : leur été 1900 » Samedi 12 septembre, 15h00 Médiathèque de Rochefort Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T15:00:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire d’un photographe anonyme Rochefortais et percez le mystère des habitants de la Villa Monsanson de Fouras, en 1900…
Présentation du livre dédié à l’exposition « Les plaisirs et les jours, Fouras, leur été 1900 », installée Place Carnot, à Fouras-les-Bains jusqu’au 20 septembre, à partir des fonds de la Médiathèque et du Service historique de la Défense de Rochefort.
Rencontre avec l’auteure Annelise Landureau, animée par Véronique Maumy.
En présence de :
– Marie Chouleur, Conservatrice en chef du patrimoine au Service historique de la Défense (SHD)à Rochefort, qui interviendra sur les fonds photographiques et les ressources présentes au SHD.
– Agnès Lumineau, pour la Médiathèque de Rochefort

Médiathèque de Rochefort Corderie royale, rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 82 66 00 https://mediatheques.agglo-rochefortocean.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61565966526347 Consultation et prêt d’ouvrages, consultation des fonds patrimoniaux. Animations, expositions. Horaires :
Mardi : 13h30-18h / Mercredi 10h-18h/ Jeudi 13h30-18h/ Vendredi 12h-19h / Samedi 10h-18h
Parking
Ligne urbaine D ; arrêt Corderie Royale
Plongez dans l’histoire d’un photographe anonyme Rochefortais et percez le mystère des habitants de la Villa Monsanson de Fouras, en 1900…

©Médiathèque de Rochefort ©La Drôlesse à Fouras

À voir aussi à Rochefort (Charente-Maritime)