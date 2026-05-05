Rencontre avec Antoine BELOT, Musée municipal, Pontarlier

Rencontre avec Antoine BELOT Samedi 13 juin, 14h00 Musée municipal Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Venez rencontrer Antoine Belot, archéologue médiéviste et spécialiste du bâti ! Il débutera par une conférence immersive sur les fortifications de Pontarlier, puis animera des échanges conviviaux autour de l’archéologie du bâti. Une occasion idéale de plonger au coeur du patrimoine !

Musée municipal 2 Place d’Arçon, 25300 Pontarlier, France Pontarlier 25300 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381388216 https://www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-loisirs/activites-culture/musee-municipal/infos-pratique-2 Musée d’art et d’histoire de Pontarlier, présentant des collections de peinture, en particulier, franc-comtoise exceptionnelle (Robert Fernier, André Roz, André Charigny, Robert-André Bouroult, Pierre Bichet, …). Quatre thématiques illustrent l’exposition permanente : les paysages, la neige, les scènes de vie et les portraits. Ces collections sont augmentées de collections archéologiques permettant de remonter à la Préhistoire, de collections de faïences, d’une présentation sur l’absinthe et d’une exposition temporaire sur les Bourbakis. Expositions temporaires, programmation évènementielle, ateliers et animations scolaires rythment la vie du musée.

Venez rencontrer Antoine Belot, archéologue médiéviste et spécialiste du bâti ! Il débutera par une conférence immersive sur les fortifications de Pontarlier, puis animera des échanges conviviaux de…

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