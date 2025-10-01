Rencontre avec Antoine Belot Musée Municipal de Pontarlier Pontarlier
Rencontre avec Antoine Belot Musée Municipal de Pontarlier Pontarlier samedi 13 juin 2026.
Pontarlier
Rencontre avec Antoine Belot
Musée Municipal de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Pour les Journées européennes de l’archéologie, venez rencontrer Antoine Belot, archéologue médiéviste et spécialiste du bâti ! Il débutera par une conférence immersive sur les fortifications de Pontarlier, puis animera des échanges conviviaux autour de l’archéologie du bâti. Une occasion idéale de plonger au coeur du patrimoine !
Pour tous. .
Musée Municipal de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 contact-musee@ville-pontarlier.com
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English : Rencontre avec Antoine Belot
L’événement Rencontre avec Antoine Belot Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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