Rencontre avec Antoine Belot Musée Municipal de Pontarlier Pontarlier

Pontarlier

Rencontre avec Antoine Belot

Musée Municipal de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Pour les Journées européennes de l’archéologie, venez rencontrer Antoine Belot, archéologue médiéviste et spécialiste du bâti ! Il débutera par une conférence immersive sur les fortifications de Pontarlier, puis animera des échanges conviviaux autour de l’archéologie du bâti. Une occasion idéale de plonger au coeur du patrimoine !

Pour tous. .

Musée Municipal de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 contact-musee@ville-pontarlier.com

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English : Rencontre avec Antoine Belot

L’événement Rencontre avec Antoine Belot Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS