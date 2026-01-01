Rencontre avec Benjamin Daugeron Châteauroux

Rencontre avec Benjamin Daugeron

En février 2025, Benjamin Daugeron, auteur qui est né et a grandi à Châteauroux jusqu’à ses 20 ans, publie son premier roman Treize Années à te regarder mourir, aux Editions du Commun.

Il y raconte le parcours de son père malade de l’alcool avec en toile de fond son enfance entre la ZUP 1 et la petite maison de campagne de sa grand-mère, près de La Châtre.

Benjamin Daugeron raconte l’histoire d’une emprise, l’alcool, et interroge les mécanismes d’un certain déterminisme social et de ce qu’il produit de violence au sein d’une famille.

Benjamin Daugeron est accueilli dans le cadre du dispositif Vingt sans Vin porté par le Contrat Local de Santé ayant pour objectif d’inviter chacun à mesurer la place de l’alcool dans sa vie.

Sur inscription. .

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

