Rencontre avec Christian Defebvre, Librairie Le Marais du Livre, Hazebrouck

Rencontre avec Christian Defebvre Mercredi 11 mars, 18h30 Librairie Le Marais du Livre Nord

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T18:30:00+01:00 – 2026-03-11T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-11T18:30:00+01:00 – 2026-03-11T19:30:00+01:00

Lecture rythmée de temps musicaux au son de la derbouka

Librairie Le Marais du Livre 15 rue de l’église 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « elisabeth@maraisdulivre.com »}]

à l’occasion de la parution de son roman Aïssa