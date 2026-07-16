Rencontre avec Daniel de Roulet, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Rencontre avec Daniel de Roulet Mardi 1 septembre, 18h00 Autre lieu

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T18:00:00+02:00 – 2026-09-01T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-01T18:00:00+02:00 – 2026-09-01T19:00:00+02:00

Nous avons l’immense plaisir de vous convier au vernissage du nouveau livre de Daniel de Roulet :

Alors qu’ils ont la chance d’être nés à la fin de la Seconde Guerre presque mondiale dans un pays neutre, Wolfgang, Fabio et Max trouveront-ils la force de s’arracher à la pensée de leurs pères ?

À l’envers de la Suisse des traders, des glaciers sublimes, du consensus démocratique et des lamentations de Fritz Zorn, il existe la Suisse des autonomes plus ou moins violents. C’est celle que racontent ces trois Helvètes underground qui, depuis les neiges de Davos jusqu’aux occupations sauvages d’aujourd’hui, défient les compromis politiques, les banques et les amours bourgeois.

Cette rencontre sera animée par Isabelle Falconnier, journaliste et critique littéraire.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève

Rencontre avec Daniel de Roulet autour de son dernier livre mardi 1er septembre à la Librairie du Boulevard

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