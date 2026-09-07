Rencontre avec Daniel Maigné, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch
Informations pratiques
Rencontre avec Daniel Maigné Samedi 3 octobre, 11h00 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Photographe, Daniel Maigné a réalisé un panorama des versants nord et sud des Pyrénées. Depuis une perspective unique, arrondie par la courbe terrestre, il s’agit d’opérer un balayage de toute la chaîne pyrénéenne avec un téléobjectif. Passionné de photo, de montagne, ou simple curieux, venez le rencontrer !
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 61 64 70 »}]
Rencontre avec le photographe Daniel Maigné et présentation de son livre « Panoramas des versants nord et sud des Pyrénées ».
Daniel Maigné
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