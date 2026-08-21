Rencontre avec Daniel Maigné, photographe (dans le cadre du mois « Territoires »), Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Rencontre avec Daniel Maigné, photographe (dans le cadre du mois « Territoires ») Samedi 3 octobre, 11h00 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Rencontre avec le photographe Daniel Maigné et présentation de son livre « Panoramas des versants nord et sud des Pyrénées ».

Photographe, Daniel Maigné a réalisé un panorama des versants nord et sud des Pyrénées. Depuis une perspective unique, arrondie par la courbe terrestre, il s’agit d’opérer un balayage de toute la chaîne pyrénéenne avec un téléobjectif. Passionné de photo, de montagne, ou simple curieux, venez le rencontrer !

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie https://bmauch-pom.c3rb.org/

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© Daniel Maigné