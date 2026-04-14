Rencontre avec des collectionneurs, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse

Rencontre avec des collectionneurs Samedi 18 avril, 15h00 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne

8€/ 5€/3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:30:00+02:00

De l’image fixe à l’image animée, évoquons ensemble la passionnante histoire qui a donné lieu à la fabuleuse invention que nous appelons le cinéma ! Une médiatrice du musée dialogue avec un couple de passionnés du pré-cinéma, créateurs des Machines du Fantasmagore. En fin de visite, vous serez initiés à la manipulation d’une lanterne magique.

Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229772839519 »}] Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes

Avec Lorraine et Jean-Pierre Aressy Avec Lorraine et Jean-Pierre Aressy