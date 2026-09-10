Rencontre avec Dominique de Saint Mars, Bibliothèque du 5e Point du Jour, Lyon

Informations pratiques

Rencontre avec Dominique de Saint Mars Samedi 3 octobre, 15h00 Bibliothèque du 5e Point du Jour Rhône

Inscription possible dès le 19 sept. à 08h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Dominique de Saint Mars, créatrice et autrice du célèbre duo de frère et sœur, vient nous rendre visite à Lyon !

Venez à sa rencontre afin de découvrir les coulisses de son métier, ses inspirations et surtout découvrir les secrets derrière ces deux personnages qui nous accompagne depuis 1992 chez les éditions Calligram.

Cette journée inédite aura lieu dans deux médiathèques, n’hésitez pas à vous y inscrire ! Chacune de ces rencontres sera suivie d’un temps de dédicaces et de jeux afin de tester vos connaissances sur les liens qui unissent Max et Lili. Des petites surprises proposées par la librairie l’Expérience seront à gagner ainsi que l’achat de livre sur place.

Bibliothèque du 5e Point du Jour 10-12 rue Joliot-Curie, 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.bm-lyon.fr/les-rendez-vous-des-bibliotheques-municipales-de-lyon/#/animation/5562/date/13624 »}]

Biblis en folie 2026

© Editions Calligram