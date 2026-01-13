Rencontre avec Fabien Pelous Hotel Mercure Moulins
Rencontre avec Fabien Pelous Hotel Mercure Moulins jeudi 12 mars 2026.
Rencontre avec Fabien Pelous
Hotel Mercure 21 rue de Paris Moulins Allier
Tarif : 54 – 54 – EUR
54€ (rugby)
65 € (conférence + buffet)
99 € (rugby + conférence + buffet)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 14:00:00
fin : 2026-03-12 22:00:00
Date(s) :
2026-03-12
Un événement unique mêlant sport, leadership et inspiration, autour d’un invité d’exception, Fabien Pelous, ancien capitaine du XV de France capitaine d’entreprise Faire de l’humain un moteur de performance .
.
Hotel Mercure 21 rue de Paris Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 18 77 47 c.martins@hldlaser.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A unique event combining sport, leadership and inspiration, featuring an exceptional guest, Fabien Pelous, former captain of the XV de France: Corporate captain? Making people the driving force behind performance .
L’événement Rencontre avec Fabien Pelous Moulins a été mis à jour le 2026-01-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région