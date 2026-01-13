Rencontre avec Fabien Pelous Hotel Mercure Moulins

Rencontre avec Fabien Pelous

Hotel Mercure 21 rue de Paris Moulins Allier

Tarif : 54 – 54 – EUR

54€ (rugby)

65 € (conférence + buffet)

99 € (rugby + conférence + buffet)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 14:00:00

fin : 2026-03-12 22:00:00

Date(s) :

2026-03-12

Un événement unique mêlant sport, leadership et inspiration, autour d’un invité d’exception, Fabien Pelous, ancien capitaine du XV de France capitaine d’entreprise Faire de l’humain un moteur de performance .

.

Hotel Mercure 21 rue de Paris Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 18 77 47 c.martins@hldlaser.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A unique event combining sport, leadership and inspiration, featuring an exceptional guest, Fabien Pelous, former captain of the XV de France: Corporate captain? Making people the driving force behind performance .

L’événement Rencontre avec Fabien Pelous Moulins a été mis à jour le 2026-01-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région