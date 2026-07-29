Rencontre avec Guillaume de Tonquédec Rue de Kérampont Lannion

Informations pratiques

Lannion

Rencontre avec Guillaume de Tonquédec

Rue de Kérampont Chapelle Sainte-Anne Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 18:30:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

La Médiathèque Alain Gouriou de Lannion et la librairie Gwalarn invitent à une rencontre avec le comédien et auteur Guillaume de Tonquédec à l’occasion de la parution de son livre Ta mère et moi aux éditions Stock (parution le 09/09/2026).

Guillaume de Tonquédec présente ainsi son livre

Papa a été clair, Je t’aime, je veux faire ma vie avec toi. Alors soit on se marie, soit on ne se voit plus.

L’ultimatum est sans appel pour toi maman. Tu revois tout la rencontre à la gare, la naissance des chats, le bain de mer, le rôti brûlé, l’année entière passée sans nouvelles de l’autre puis les retrouvailles inattendues, au même endroit en Bretagne, l’été d’après, l’envie folle de vous embrasser, l’émotion du premier baiser, de la première fois que les corps se touchent. Les nuits à refaire le monde. Et soudain la demande de papa. Ton oui sort comme une évidence.

Je suis né d’un coup de foudre. Quelques années plus tard, à quarante ans, ma mère est diagnostiquée souffrante d’une sclérose en plaques, une vraie saloperie . Mon père devient, bien malgré lui, son aidant. Moi, leur fils, j’assiste impuissant à leur chute.

Ta mère et moi… , répond toujours mon père quand je lui demande comment il va, pensant d’abord à elle en éternel amoureux. Au-delà de la sidération du diagnostic, de l’avancée

inexorable de la maladie, de la pudeur de mon père, C’est écrit quelque part qu’un père ne doit pas dire son amour à son fils ? , c’est avant tout la plus belle histoire d’amour qu’il m’ait été donné de voir que j’ai voulu raconter.

C’est ma façon de les garder auprès de moi, dans une forme d’éternité.

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces . .

Rue de Kérampont Chapelle Sainte-Anne Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 40 53

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English :

L’événement Rencontre avec Guillaume de Tonquédec Lannion a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose