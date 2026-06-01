Rencontre avec Hadj Sameer, Bibliothèque Mariama Bâ, Bondy

Rencontre avec Hadj Sameer Samedi 6 juin, 16h00 Bibliothèque Mariama Bâ Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Hadj Sameer est DJ, collectionneur de vinyles et archiviste musical basé à Paris. Spécialiste du Raï, il développe depuis plus d’une décennie un travail de collecte, d’archivage et de mise en récit de ce patrimoine musical, en lien avec des trajectoires migratoires, sociales et culturelles entre l’Algérie, la France et au-delà. Il est notamment co-réalisateur de la série documentaire Raï is Not Dead pour ARTE.

Ses interventions s’inscrivent dans une logique de médiation culturelle et de valorisation du patrimoine musical, en rendant accessible une histoire souvent peu documentée.

Conçu comme une « veillée sonore » immersive à partir de vinyles et un parcours à travers une période ou une thématique du Raï, où chaque extrait est accompagné de commentaires mêlant contexte historique, analyse musicale, anecdotes et mise en perspective culturelle.

Bibliothèque Mariama Bâ 23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy Bondy 93140 Le Mainguy – Le Moulin à Vent Seine-Saint-Denis Île-de-France

Hadj Sameer est DJ, collectionneur de vinyles et archiviste musical basé à Paris. Spécialiste du Raï, il développe depuis plus d’une décennie un travail de collecte, d’archivage et de mise en récit …

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