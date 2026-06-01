Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stand de prévention, Hôpital Jean Verdier, Bondy

Stand de prévention, Hôpital Jean Verdier, Bondy

Stand de prévention, Hôpital Jean Verdier, Bondy mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Hôpital Jean Verdier

Adresse : Bondy

Ville : 93140 Bondy

Département : Seine-Saint-Denis

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Stand de prévention Mercredi 3 juin, 11h00 Hôpital Jean Verdier Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T11:00:00+02:00 – 2026-06-03T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T11:00:00+02:00 – 2026-06-03T14:00:00+02:00

Hôpital Jean Verdier Bondy Bondy 93140 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Stand Hôpital Jean Verdier

À voir aussi à Bondy (Seine-Saint-Denis)