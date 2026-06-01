Stand de prévention, Hôpital Jean Verdier, Bondy
Stand de prévention, Hôpital Jean Verdier, Bondy mercredi 3 juin 2026.
Stand de prévention Mercredi 3 juin, 11h00 Hôpital Jean Verdier Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T11:00:00+02:00 – 2026-06-03T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T11:00:00+02:00 – 2026-06-03T14:00:00+02:00
Hôpital Jean Verdier Bondy Bondy 93140 Seine-Saint-Denis Île-de-France
Stand Hôpital Jean Verdier
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