Stand de prévention, Hôpital Jean Verdier, Bondy

Stand de prévention Mercredi 3 juin, 11h00 Hôpital Jean Verdier Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T11:00:00+02:00 – 2026-06-03T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-03T11:00:00+02:00 – 2026-06-03T14:00:00+02:00

Hôpital Jean Verdier Bondy Bondy 93140 Seine-Saint-Denis Île-de-France

Stand Hôpital Jean Verdier