Rencontre avec Isabelle Picard Langres
Rencontre avec Isabelle Picard Langres lundi 27 avril 2026.
Langres
Rencontre avec Isabelle Picard
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27
fin : 2026-04-27
Date(s) :
2026-04-27
Tout public
Isabelle Picard, écrivaine du livre Des glaçons comme du verre , et Lauréate 2025 du prisx littéraire France Québec, en tournée en France, est à la Médiathèque Marcel-Arland
En partenariat avec Québec et Desjardins .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 68 92 12 38
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English :
L’événement Rencontre avec Isabelle Picard Langres a été mis à jour le 2026-04-17 par Antenne du Pays de Langres
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