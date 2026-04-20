Langres

Rencontre avec Isabelle Picard

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

Tout public

Isabelle Picard, écrivaine du livre Des glaçons comme du verre , et Lauréate 2025 du prisx littéraire France Québec, en tournée en France, est à la Médiathèque Marcel-Arland

En partenariat avec Québec et Desjardins .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 68 92 12 38

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English :

L’événement Rencontre avec Isabelle Picard Langres a été mis à jour le 2026-04-17 par Antenne du Pays de Langres