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Rencontre avec Isabelle Picard Langres

Rencontre avec Isabelle Picard Langres

Rencontre avec Isabelle Picard Langres lundi 27 avril 2026.

Adresse : Médiathèque Marcel-Arland

Ville : 52200 Langres

Département : Haute-Marne

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : lundi 27 avril 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Rencontre avec Isabelle Picard

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27
fin : 2026-04-27

Date(s) :
2026-04-27

Tout public
Isabelle Picard, écrivaine du livre Des glaçons comme du verre , et Lauréate 2025 du prisx littéraire France Québec, en tournée en France, est à la Médiathèque Marcel-Arland
En partenariat avec Québec et Desjardins   .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 68 92 12 38 

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English :

L’événement Rencontre avec Isabelle Picard Langres a été mis à jour le 2026-04-17 par Antenne du Pays de Langres

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