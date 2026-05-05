Rencontre avec Jean-Yves Langlois, archéologue à l’Inrap, Abbaye Royale de l’Epau, Le Mans

Rencontre avec Jean-Yves Langlois, archéologue à l’Inrap 13 et 14 juin Abbaye Royale de l’Epau Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T11:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

À l’occasion des JEA, Jean-Yves Langlois, archéologue à l’Inrap sera présent à l’Abbaye Royale de l’Épau pour échanger avec le public sur son métier d’archéologue et évoquer les résultats des interventions archéologiques qu’il a menées ces dernières années à l’abbaye. L’occasion de revenir sur l’histoire de l’église abbatiale et de se lancer sur les traces de la sépulture de la reine Bérengère.

Abbaye Royale de l’Epau Route de Changé Le Mans 72530 Sarthe Pays de la Loire 0243842229 http://epau.sarthe.fr https://www.facebook.com/AbbayeRoyaledelEpau/ Joyau de l’architecture cistercienne dans l’ouest de la France, l’Abbaye Royale de l’Épau témoigne de près de huit siècles d’histoire. Fondée en 1230 par la reine d’Angleterre Bérengère de Navarre, elle accueille des moines cisterciens jusqu’à la Révolution française. Vendue comme bien national, elle connaît ensuite des usages successifs : blanchisserie, puis exploitation agricole. Propriété du Conseil départemental de la Sarthe depuis 1959, le site bénéficie d’un ambitieux programme de restauration qui se poursuit aujourd’hui. Classée au titre des Monuments Historiques en 1973, l’abbaye recèle un trésor d’exception : le gisant de la reine Bérengère, remarquable sculpture funéraire du XIIIe siècle.

Le cloître ouvert dessert les bâtiments monastiques, espaces autrefois dédiés au travail et à la prière. Depuis les années 1970, l’abbaye accueille les séances du Conseil départemental dont elle est le siège. Elle s’affirme également comme un haut lieu culturel de la Sarthe grâce à une programmation riche et diversifiée. Parking extérieur

JEA

©Libre de droit