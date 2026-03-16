Rencontre avec Jessé Raymond Lacroix : romancier, humoriste et chroniqueur Bibliothèque François Villon Paris

« Sous un soleil de juin, un fils observe la Méditerranée, tandis que les bateaux filent au loin. À ses côtés se tient sa mère, contrariée. Pour lui, le temps est venu de tout dire. Et d’affronter ses fantômes : l’enfant harcelé qu’il a été, sa mère célibataire qu’il juge indifférente à son sort, sa grand-mère figée dans le deuil, son oncle dont la mort plane encore… Là, face à la mer, le passé remonte à la surface. Comment pardonner à ceux qui nous ont aimés de travers ? »

Dans ce premier roman paru aux éditions Robert Laffont, Jessé Rémond Lacroix explore le pardon comme un choix, et la tendresse comme rédemption. Un roman pudique, sincère et émouvant.

Après des études de lettres et de sciences politiques, Jessé Rémond Lacroix entame une carrière de comédien et débute, avec succès, son seul-en-scène Message personnel. Il est aussi chroniqueur sur France Inter dans l’émission Zoom Zoom Zen.

A l’occasion de la parution de son premier roman « Les bateaux sur la terrasse », nous avons l’honneur de recevoir l’humoriste et chroniqueur Jessé Raymond Lacroix.

La rencontre sera suivie d’une vente-dédicace avec la librairie Longtemps.

Le mardi 26 mai 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-26T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-27T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-26T19:00:00+02:00_2026-05-26T21:00:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr



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