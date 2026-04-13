Rencontre avec Jón Kalman Stefánsson, Kléber, STRASBOURG
Rencontre avec Jón Kalman Stefánsson, Kléber, STRASBOURG mardi 19 mai 2026.
Rencontre avec Jón Kalman Stefánsson Mardi 19 mai, 18h00 Kléber Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T18:00:00+02:00 – 2026-05-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-19T18:00:00+02:00 – 2026-05-19T19:30:00+02:00
Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus
Jón Kalman Stefánsson est en France pour une tournée exceptionnelle et fait escale à Strasbourg pour notre plus grand plaisir.
Il vient présenter son dernier roman Corps célestes à la lisière du monde aux éditions Christian Bourgois, traduit par Éric Boury.
Un roman foisonnant sur des événements qui ont eu lieu au début du XVIIe siècle en Islande, lorsque des pêcheurs basques, victimes d’un naufrage, sont confrontés à une machination politique aux conséquences tragiques.
Photographie :© Einar Falur Ingolfsson
Kléber 30 rue du 22 Novembre,STRASBOURG STRASBOURG 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-jon-kalman-stefansson-1986313169159 »}]
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