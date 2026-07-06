Rencontre avec Joy Sorman autour de son dernier ouvrage, La vie brute Médiathèque Françoise Sagan Paris

Informations pratiques

Les bibliothèques du 10e ont le plaisir d’accueillir Joy Sorman pour son dernier livre, La vie brute, chez Flammarion.

Joy Sorman se consacre d’abord à l’enseignement de la philosophie avant de se diriger vers l’écriture. En 2005 paraît son premier roman, Boys, boys, boys, lauréat du prix de Flore. En 2013, elle reçoit le prix François-Mauriac de l’Académie française pour Comme une bête. En 2014, La Peau de l’ours est sélectionné dans la liste du prix Goncourt. En 2021 elle publie À la folie chez Flammarion, qui est un grand succès critique et public

Dans La vie brute, Joy Sorman évoque sa rencontre avec Irène Gérard, une artiste dite « brute », vivant recluse dans les Ardennes et neuroatypique. Pendant un an, Sorman tente de percer le mystère de cette femme dont l’art, à la fois brut et poétique, fascine et intrigue. Leur relation devient le prétexte pour interroger la marginalité, la création artistique, et la quête de sens à travers l’autre.

Les bibliothèques du 10e font leur rentrée littéraire !

Le jeudi 15 octobre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-15T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-16T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T21:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)

Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)

Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)

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