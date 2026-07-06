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Rencontre avec Joy Sorman autour de son dernier ouvrage, La vie brute Médiathèque Françoise Sagan Paris

jeudi 15 octobre 2026 · Médiathèque Françoise Sagan · Paris

Rencontre avec Joy Sorman autour de son dernier ouvrage, La vie brute Médiathèque Françoise Sagan Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Françoise Sagan
Adresse
8 rue Léon Schwartzenberg
Ville
75010 Paris
Département
Paris
Tarif
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Les bibliothèques du 10e ont le plaisir d’accueillir Joy Sorman pour son dernier livre, La vie brute, chez Flammarion.

Joy Sorman se consacre d’abord à l’enseignement de la philosophie avant de se diriger vers l’écriture. En 2005 paraît son premier roman, Boys, boys, boys, lauréat du prix de Flore. En 2013, elle reçoit le prix François-Mauriac de l’Académie française pour Comme une bête. En 2014, La Peau de l’ours est sélectionné dans la liste du prix Goncourt. En 2021 elle publie À la folie chez Flammarion, qui est un grand succès critique et public

Dans La vie brute, Joy Sorman évoque sa rencontre avec Irène Gérard, une artiste dite « brute », vivant recluse dans les Ardennes et neuroatypique. Pendant un an, Sorman tente de percer le mystère de cette femme dont l’art, à la fois brut et poétique, fascine et intrigue. Leur relation devient le prétexte pour interroger la marginalité, la création artistique, et la quête de sens à travers l’autre.

Les bibliothèques du 10e font leur rentrée littéraire !
Le jeudi 15 octobre 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit

Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-15T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-16T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-15T19:00:00+02:00_2026-10-15T21:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg  75010 Paris
Métro -> 4 : Gare de l’Est (Paris) (405m)
Bus -> 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (151m)
Vélib -> Paradis – Hauteville (112.43m)
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