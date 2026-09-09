Rencontre avec Julien de Labaca, auteur du livre « Un tour du monde des transports et des mobilités », Maison écocitoyenne, Bordeaux

Informations pratiques

Rencontre avec Julien de Labaca, auteur du livre « Un tour du monde des transports et des mobilités » Lundi 14 septembre, 18h30 Maison écocitoyenne Gironde

GRATUIT, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T18:30:00+02:00 – 2026-09-14T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-14T18:30:00+02:00 – 2026-09-14T20:00:00+02:00

Loin des manuels austères, ce livre est une invitation à redécouvrir la ville par le mouvement. Depuis presque 20 ans, le consultant Julien de Labaca arpente l’Europe et le monde pour capter le pouls de nos villes. Son approche ? L’observation sensible, la rencontre et le décryptage d’initiatives concrètes à hauteur d’homme.

Avec ses lunettes, son appareil photo et son fidèle vélo Brompton, il vous propose de décrypter plus de 100 initiatives, glanées dans une vingtaine de destinations plus inspirantes les unes que les autres : Amsterdam, Barcelone, Berne, Bilbao, Bordeaux, Bruxelles, Delft, Lausanne, Lisbonne, Londres, Melbourne, Montréal, Oslo, Paris, Portland, Porto, Saint-Sébastien, Seattle, Valence, Vienne.

Julien de Labaca, consultant en mobilités, est diplômé des Ponts et Chaussées, de l’Institut d’Urbanisme de Paris et de l’Université de Rennes. Fondateur de l’agence L’Explorateur de Mobilités, il accompagne les territoires dans leurs stratégies de transport. Lauréat du Grand Prix Smart Cities du journal le Monde, il milite pour une mobilité inclusive et innovante.

La séance se poursuivra par un quiz interactif, en temps réel, pour tester vos connaissances et garantir une ambiance conviviale et participative !

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 24 57 65 20 »}]

La mobilité façonne nos vies. Et si nous apprenions à la regarder autrement ? Mobilité Transport

Julien de Labaca