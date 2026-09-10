Rencontre avec Karine Sulpice, Médiathèque des Izards, Toulouse
vendredi 9 octobre 2026 · Médiathèque des Izards · Toulouse
Informations pratiques
Rencontre avec Karine Sulpice Vendredi 9 octobre, 18h00 Médiathèque des Izards Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T18:00:00+02:00 – 2026-10-09T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-09T18:00:00+02:00 – 2026-10-09T19:00:00+02:00
Vendredi 9 octobre – 18h
Après avoir exercé la profession de journaliste radio, pendant plus de six ans, puis avocate plaidante les dix années suivantes, Karine Sulpice s’expatrie en famille à Jérusalem pendant quatre ans. Le temps d’y apprendre à se débrouiller tant en arabe qu’en hébreu, d’y rencontrer des personnes extraordinaires, d’y recoiffer à l’occasion la casquette de journaliste, cette fois en presse écrite… et la revoilà en France en 2023 avec dans ses bagages un premier roman Les Silencieuses, qu’elle auto éditera en format numérique puis en papier (en impression à la demande).
Depuis la quadragénaire, passionnée d’écriture, en a écrit un second : Les Bons Sentiments, retenu pour la maison d’édition Liana Lévi, qui le publie en février 2025. Et un troisième, toujours publié chez Liana Levi : Méchante.
Dans le cadre du Festival Toulouse Polars du Sud.
Médiathèque des Izards
Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie
Dans le cadre du Festival Toulouse Polars du Sud.
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Trajectoire vers l’Emploi, Médiathèque des Izards, Toulouse 10 septembre 2026
- Réplique(s) et variations institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse 10 septembre 2026
- ILYUN BÛRKEV (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse 10 septembre 2026
- TENTATIVE DE RÉUNIFICATION CORÉENNE PAR L’AMOUR, LA CARESSE… ET L’ARGENT ! Place Toulouse 10 septembre 2026
- ECHO JAZZ LE TAQUIN Toulouse 10 septembre 2026