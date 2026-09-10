Rencontre avec Karine Sulpice, Médiathèque des Izards, Toulouse

Informations pratiques

Rencontre avec Karine Sulpice Vendredi 9 octobre, 18h00 Médiathèque des Izards Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T18:00:00+02:00 – 2026-10-09T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T18:00:00+02:00 – 2026-10-09T19:00:00+02:00

Vendredi 9 octobre – 18h

Après avoir exercé la profession de journaliste radio, pendant plus de six ans, puis avocate plaidante les dix années suivantes, Karine Sulpice s’expatrie en famille à Jérusalem pendant quatre ans. Le temps d’y apprendre à se débrouiller tant en arabe qu’en hébreu, d’y rencontrer des personnes extraordinaires, d’y recoiffer à l’occasion la casquette de journaliste, cette fois en presse écrite… et la revoilà en France en 2023 avec dans ses bagages un premier roman Les Silencieuses, qu’elle auto éditera en format numérique puis en papier (en impression à la demande).

Depuis la quadragénaire, passionnée d’écriture, en a écrit un second : Les Bons Sentiments, retenu pour la maison d’édition Liana Lévi, qui le publie en février 2025. Et un troisième, toujours publié chez Liana Levi : Méchante.

Dans le cadre du Festival Toulouse Polars du Sud.

Médiathèque des Izards

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

Dans le cadre du Festival Toulouse Polars du Sud.