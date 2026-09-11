Informations pratiques

Xertigny

Rencontre avec… la France entre monts et merveilles

2 bis Rue du Commandant Saint Sernin Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-14 15:00:00

fin : 2026-11-14 15:45:00

Date(s) :

2026-11-14

Autour de contes traditionnels, six histoires venues de Provence, Bretagne, Normandie, Nord-Pas de Calais…, deux disciplines artistiques se répondent, les mots se mêlant aux images, ou l’inverse.

La rencontre est toujours surprenante, les traits et les couleurs accompagnent le récit et les mots magnifient les formes.Tout public

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2 bis Rue du Commandant Saint Sernin Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 31 10 95

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English :

Based on traditional folktales—six stories from Provence, Brittany, Normandy, Nord-Pas-de-Calais, and beyond—two artistic disciplines come together, with words blending with images, or vice versa.

The combination is always surprising: lines and colors accompany the narrative, while words enhance the forms.

L’événement Rencontre avec… la France entre monts et merveilles Xertigny a été mis à jour le 2026-08-24 par OT EPINAL ET SA REGION