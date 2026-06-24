Rencontre avec l’artiste Girth of Venus Mairie du 11e arrondissement PARIS jeudi 2 juillet 2026.

Rencontre avec l’artiste Girth of Venus

Dans le cadre du site de festivités de la mairie du 11e, l’association Dessin Queer Paris vous invite à rencontrer l’artiste numérique Girth of Venus.

À travers un univers visuel poétique et onirique, l’artiste revisite les représentations du genre et des corps en mêlant références mythologiques, culture populaire et imaginaire contemporain.

Cette rencontre sera l’occasion de découvrir son travail, d’échanger sur son parcours artistique et de dialoguer autour de la création numérique.

️ Rencontre en anglais (aide à la traduction possible).

À la croisée de l’art numérique et de la réflexion sur les représentations contemporaines, cette rencontre vous invite à découvrir l’univers onirique de Girth of Venus et les coulisses de sa création artistique.

Le jeudi 02 juillet 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Entrée gratuite sur inscription sur le site de l’association.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-02T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-03T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-02T19:00:00+02:00_2026-07-02T21:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

+33155283590



Afficher la carte du lieu Mairie du 11e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire

