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AGENDA · Beuzec-Cap-Sizun

Rencontre avec l’artiste peintre Laurence Bernard Beuzec-Cap-Sizun

dimanche 23 août 2026 · Beuzec-Cap-Sizun

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Maison-phare du Millier
Ville
29790 Beuzec-Cap-Sizun
Département
Finistère
Tarif

Beuzec-Cap-Sizun

Rencontre avec l’artiste peintre Laurence Bernard

Maison-phare du Millier Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :
2026-08-23

L’artiste peintre Laurence Bernard sera à votre rencontre pour expliquer son travail de peinture calligraphique sur toile de lin et de chanvre du XIXe.   .

Maison-phare du Millier Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 6 31 74 75 37 

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English :

L’événement Rencontre avec l’artiste peintre Laurence Bernard Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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