Rencontre avec l’artiste peintre Laurence Bernard Beuzec-Cap-Sizun
dimanche 23 août 2026 · Beuzec-Cap-Sizun
Informations pratiques
Beuzec-Cap-Sizun
Rencontre avec l’artiste peintre Laurence Bernard
Maison-phare du Millier Beuzec-Cap-Sizun Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-08-23
L’artiste peintre Laurence Bernard sera à votre rencontre pour expliquer son travail de peinture calligraphique sur toile de lin et de chanvre du XIXe. .
Maison-phare du Millier Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 6 31 74 75 37
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English :
L’événement Rencontre avec l’artiste peintre Laurence Bernard Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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