Informations pratiques

Beuzec-Cap-Sizun

Rencontre avec l’artiste peintre Laurence Bernard

Maison-phare du Millier Beuzec-Cap-Sizun Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 15:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-08-23

L’artiste peintre Laurence Bernard sera à votre rencontre pour expliquer son travail de peinture calligraphique sur toile de lin et de chanvre du XIXe. .

Maison-phare du Millier Beuzec-Cap-Sizun 29790 Finistère Bretagne +33 6 31 74 75 37

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English :

L’événement Rencontre avec l’artiste peintre Laurence Bernard Beuzec-Cap-Sizun a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz