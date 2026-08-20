Informations pratiques

Rencontre avec l’auteur Velibor Čolić Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny Rennes Mardi 17 novembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Rencontre littéraire

Dans le cadre d’une résidence en partenariat avec la compagnie de théâtre rennaise Kali&Co, la bibliothèque organise une rencontre avec Velibor Čolić, auteur bosniaque dont le dernier roman Guerre et pluie (lauréat du Prix Etonnants Voyageurs 2024 et Prix Victor Rossel 2024) livre un récit à la fois halluciné et drolatique en temps de guerre.

Dans le cadre de Dialogues européens, temps fort aux Champs Libres et des Cafés-Bouquine organisés à la bibliothèque Clôteaux-Bréquigny.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-17T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-17T18:30:00.000+01:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Clôteaux-Bréquigny 84, rue d’Angleterre 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.cloteaux-brequigny@ville-rennes.fr 02 23 62 26 91



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