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AGENDA · Lauzerte

Rencontre avec l’autrice Juliette Cuisinier-Raynal Médiathèque Pierre Sourbié Lauzerte

dimanche 4 octobre 2026 · Médiathèque Pierre Sourbié · Lauzerte

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque Pierre Sourbié
Adresse
29 rue de la Garrigue
Ville
82110 Lauzerte
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif

Lauzerte

Rencontre avec l’autrice Juliette Cuisinier-Raynal

Médiathèque Pierre Sourbié 29 rue de la Garrigue Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 15:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Rencontre avec l’autrice du roman L’embaumeuse (Editions Grasset) à la Médiathèque de Lauzerte.
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Médiathèque Pierre Sourbié 29 rue de la Garrigue Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 03 

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English :

A meeting with the author of the novel L’embaumeuse (Grasset) at the Lauzerte Library.

L’événement Rencontre avec l’autrice Juliette Cuisinier-Raynal Lauzerte a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy

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