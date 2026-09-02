Rencontre avec l’autrice Juliette Cuisinier-Raynal Médiathèque Pierre Sourbié Lauzerte

Informations pratiques

Lauzerte

Rencontre avec l’autrice Juliette Cuisinier-Raynal

Médiathèque Pierre Sourbié 29 rue de la Garrigue Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 15:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Rencontre avec l’autrice du roman L’embaumeuse (Editions Grasset) à la Médiathèque de Lauzerte.

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Médiathèque Pierre Sourbié 29 rue de la Garrigue Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 03

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English :

A meeting with the author of the novel L’embaumeuse (Grasset) at the Lauzerte Library.

L’événement Rencontre avec l’autrice Juliette Cuisinier-Raynal Lauzerte a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy