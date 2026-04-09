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Rencontre avec l’autrice Valentine Vendôme Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris

Rencontre avec l’autrice Valentine Vendôme Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris

Rencontre avec l’autrice Valentine Vendôme Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris samedi 9 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo)

Adresse : 48 rue Cardinal Lemoine

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif : <p>Inscription auprès de la bibliothèque par mail bilipo@paris.fr ou par téléphone 01.42.34.93.00</p>

Avancer à pas feutrés, félinement, et bondir pour attraper sa proie au cou…

Panthères
fait entrer le crime dans la chair : pluie froide, nicotine et les
couloirs de palais de justice et la fatigue des vivants.

Valentine
Vendôme y lâche une héroïne sous tension dans un monde où la procédure
tient lieu de rempart pendant que tout menace de céder.

A l’occasion de la sortie de son polar judiciaire Panthères
Le samedi 09 mai 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit

Inscription auprès de la bibliothèque par mail bilipo@paris.fr ou par téléphone 01.42.34.93.00

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-09T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T15:00:00+02:00_2026-05-09T16:30:00+02:00

Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine  75005 Paris
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