Rencontre avec l’autrice Valentine Vendôme Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris

Avancer à pas feutrés, félinement, et bondir pour attraper sa proie au cou…

Panthères

fait entrer le crime dans la chair : pluie froide, nicotine et les

couloirs de palais de justice et la fatigue des vivants.

Valentine

Vendôme y lâche une héroïne sous tension dans un monde où la procédure

tient lieu de rempart pendant que tout menace de céder.

A l’occasion de la sortie de son polar judiciaire Panthères

Le samedi 09 mai 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Inscription auprès de la bibliothèque par mail bilipo@paris.fr ou par téléphone 01.42.34.93.00

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-09T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T15:00:00+02:00_2026-05-09T16:30:00+02:00

Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris

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