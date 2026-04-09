Rencontre avec l’autrice Valentine Vendôme Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris
Rencontre avec l’autrice Valentine Vendôme Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris samedi 9 mai 2026.
Avancer à pas feutrés, félinement, et bondir pour attraper sa proie au cou…
Panthères
fait entrer le crime dans la chair : pluie froide, nicotine et les
couloirs de palais de justice et la fatigue des vivants.
Valentine
Vendôme y lâche une héroïne sous tension dans un monde où la procédure
tient lieu de rempart pendant que tout menace de céder.
A l’occasion de la sortie de son polar judiciaire Panthères
Le samedi 09 mai 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit
Inscription auprès de la bibliothèque par mail bilipo@paris.fr ou par téléphone 01.42.34.93.00
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-09T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-09T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-09T15:00:00+02:00_2026-05-09T16:30:00+02:00
Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris
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