Rencontre avec l’autrice Violaine Bérot, Salle Ginette Forgues, Castanet-Tolosan
Rencontre avec l’autrice Violaine Bérot, Salle Ginette Forgues, Castanet-Tolosan mardi 2 juin 2026.
Rencontre avec l’autrice Violaine Bérot Mardi 2 juin, 19h00 Salle Ginette Forgues Haute-Garonne
Entrée libre sur inscription à l’Escambi
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T19:00:00+02:00 – 2026-06-02T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T19:00:00+02:00 – 2026-06-02T21:00:00+02:00
Venez découvrir et rencontrer l’autrice Violaine Bérot. Elle vous parlera de son métier d’écrivain, vous fera parcourir son univers, son écriture et vous lira des extraits de ses ouvrages. Un temps d’échange et de partage en toute convivialité !
Salle Ginette Forgues Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « evs@castanet-tolosan.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0683643267 »}]
En partenariat avec la librairie Escalire
Photographie : Stéphane Lessieux © Buchet-Chastel
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